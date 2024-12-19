Swell Ethereum 圖標

Swell Ethereum 價格 (SWETH)

USD

Swell Ethereum (SWETH) 實時價格圖表

$3,973.81
$3,973.81$3,973.81
-4.10%(1D)

今天 Swell Ethereum (SWETH) 的價格

今天 Swell Ethereum (SWETH) 的實時價格爲 3,973.81 USD。目前其市值爲 $ 482.18M USD。SWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Swell Ethereum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.58M USD
- Swell Ethereum 當天價格變化爲 -4.15%
- 其循環供應量爲 121.32K USD

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Swell Ethereum (SWETH) 價格表現 USD

今天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -172.362263043228
在過去30天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +801.7324601210
在過去60天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,564.4929708100
在過去90天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,274.078263693255

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -172.362263043228-4.15%
30天$ +801.7324601210+20.18%
60天$ +1,564.4929708100+39.37%
90天$ +1,274.078263693255+47.19%

Swell Ethereum (SWETH) 價格分析

Swell Ethereum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,833.04
$ 3,833.04$ 3,833.04

$ 4,190.35
$ 4,190.35$ 4,190.35

$ 4,395.57
$ 4,395.57$ 4,395.57

+0.28%

-4.15%

-6.18%

Swell Ethereum (SWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 482.18M
$ 482.18M$ 482.18M

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

121.32K
121.32K 121.32K

什麼是Swell Ethereum (SWETH)

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Swell Ethereum (SWETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Swell Ethereum (SWETH) 的其他問題

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SWETH 兌換爲當地貨幣

1 SWETH 兌換 AUD
A$6,318.3579
1 SWETH 兌換 GBP
3,139.3099
1 SWETH 兌換 EUR
3,814.8576
1 SWETH 兌換 USD
$3,973.81
1 SWETH 兌換 MYR
RM17,882.145
1 SWETH 兌換 TRY
139,361.5167
1 SWETH 兌換 JPY
¥623,808.6938
1 SWETH 兌換 RUB
412,084.097
1 SWETH 兌換 INR
338,171.231
1 SWETH 兌換 IDR
Rp65,144,415.8064
1 SWETH 兌換 PHP
234,693.2186
1 SWETH 兌換 EGP
￡E.202,306.6671
1 SWETH 兌換 BRL
R$24,558.1458
1 SWETH 兌換 CAD
C$5,682.5483
1 SWETH 兌換 BDT
474,910.0331
1 SWETH 兌換 NGN
6,170,492.4299
1 SWETH 兌換 UAH
166,820.5438
1 SWETH 兌換 VES
Bs198,690.5
1 SWETH 兌換 PKR
Rs1,105,951.0611
1 SWETH 兌換 KZT
2,084,859.4165
1 SWETH 兌換 THB
฿137,255.3974
1 SWETH 兌換 TWD
NT$129,665.4203
1 SWETH 兌換 CHF
Fr3,536.6909
1 SWETH 兌換 HKD
HK$30,876.5037
1 SWETH 兌換 MAD
.د.م39,857.3143