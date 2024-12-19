Swell Ethereum 價格 (SWETH)
今天 Swell Ethereum (SWETH) 的實時價格爲 3,973.81 USD。目前其市值爲 $ 482.18M USD。SWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Swell Ethereum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.58M USD
- Swell Ethereum 當天價格變化爲 -4.15%
- 其循環供應量爲 121.32K USD
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今天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -172.362263043228。
在過去30天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +801.7324601210。
在過去60天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,564.4929708100。
在過去90天內，Swell Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,274.078263693255。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -172.362263043228
|-4.15%
|30天
|$ +801.7324601210
|+20.18%
|60天
|$ +1,564.4929708100
|+39.37%
|90天
|$ +1,274.078263693255
|+47.19%
Swell Ethereum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.28%
-4.15%
-6.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SWETH 兌換 AUD
A$6,318.3579
|1 SWETH 兌換 GBP
￡3,139.3099
|1 SWETH 兌換 EUR
€3,814.8576
|1 SWETH 兌換 USD
$3,973.81
|1 SWETH 兌換 MYR
RM17,882.145
|1 SWETH 兌換 TRY
₺139,361.5167
|1 SWETH 兌換 JPY
¥623,808.6938
|1 SWETH 兌換 RUB
₽412,084.097
|1 SWETH 兌換 INR
₹338,171.231
|1 SWETH 兌換 IDR
Rp65,144,415.8064
|1 SWETH 兌換 PHP
₱234,693.2186
|1 SWETH 兌換 EGP
￡E.202,306.6671
|1 SWETH 兌換 BRL
R$24,558.1458
|1 SWETH 兌換 CAD
C$5,682.5483
|1 SWETH 兌換 BDT
৳474,910.0331
|1 SWETH 兌換 NGN
₦6,170,492.4299
|1 SWETH 兌換 UAH
₴166,820.5438
|1 SWETH 兌換 VES
Bs198,690.5
|1 SWETH 兌換 PKR
Rs1,105,951.0611
|1 SWETH 兌換 KZT
₸2,084,859.4165
|1 SWETH 兌換 THB
฿137,255.3974
|1 SWETH 兌換 TWD
NT$129,665.4203
|1 SWETH 兌換 CHF
Fr3,536.6909
|1 SWETH 兌換 HKD
HK$30,876.5037
|1 SWETH 兌換 MAD
.د.م39,857.3143