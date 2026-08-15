SWEAT 今日價格

SWEAT (SWEAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 SWEAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SWEAT。

SWEAT 目前市值在 $ 4,696,197 排名第 #-，流通供應量為 13.39B SWEAT。過去 24 小時內，SWEAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.091476，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SWEAT 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -8.42%。過去一天，總交易量達到 $ 3.01K。

SWEAT（SWEAT）市場資訊

市值 $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M 成交量（24H） $ 3.01K$ 3.01K $ 3.01K 完全稀釋市值 $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M 流通量 13.39B 13.39B 13.39B 總供應量 19,683,049,737.975 19,683,049,737.975 19,683,049,737.975

SWEAT 的目前市值為 $ 4.70M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.01K。SWEAT 的流通量為 13.39B，總供應量是 19683049737.975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.91M。