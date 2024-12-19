Swarm 圖標

Swarm 價格 (SWARM)

USD

Swarm (SWARM) 實時價格圖表

$0.00227484
$0.00227484$0.00227484
+20.50%(1D)

今天 Swarm (SWARM) 的價格

今天 Swarm (SWARM) 的實時價格爲 0.00227484 USD。目前其市值爲 $ 2.27M USD。SWARM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Swarm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 125.29K USD
- Swarm 當天價格變化爲 +20.51%
- 其循環供應量爲 999.96M USD

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Swarm (SWARM) 價格表現 USD

今天內，Swarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00038721
在過去30天內，Swarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008946791
在過去60天內，Swarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Swarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00038721+20.51%
30天$ -0.0008946791-39.32%
60天$ 0--
90天$ 0--

Swarm (SWARM) 價格分析

Swarm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00151544
$ 0.00151544$ 0.00151544

$ 0.00226537
$ 0.00226537$ 0.00226537

$ 0.00691562
$ 0.00691562$ 0.00691562

+8.53%

+20.51%

-44.46%

Swarm (SWARM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 125.29K
$ 125.29K$ 125.29K

999.96M
999.96M 999.96M

什麼是Swarm (SWARM)

The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries.

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Swarm (SWARM) 資源

官網

大家還在問：關於 Swarm (SWARM) 的其他問題

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SWARM 兌換爲當地貨幣

1 SWARM 兌換 AUD
A$0.0036169956
1 SWARM 兌換 GBP
0.0017971236
1 SWARM 兌換 EUR
0.0021838464
1 SWARM 兌換 USD
$0.00227484
1 SWARM 兌換 MYR
RM0.01023678
1 SWARM 兌換 TRY
0.0797786388
1 SWARM 兌換 JPY
¥0.3571043832
1 SWARM 兌換 RUB
0.235900908
1 SWARM 兌換 INR
0.193588884
1 SWARM 兌換 IDR
Rp37.2924530496
1 SWARM 兌換 PHP
0.1343520504
1 SWARM 兌換 EGP
￡E.0.1158121044
1 SWARM 兌換 BRL
R$0.0140585112
1 SWARM 兌換 CAD
C$0.0032530212
1 SWARM 兌換 BDT
0.2718661284
1 SWARM 兌換 NGN
3.5323488036
1 SWARM 兌換 UAH
0.0954977832
1 SWARM 兌換 VES
Bs0.113742
1 SWARM 兌換 PKR
Rs0.6331107204
1 SWARM 兌換 KZT
1.193494806
1 SWARM 兌換 THB
฿0.0785729736
1 SWARM 兌換 TWD
NT$0.0742280292
1 SWARM 兌換 CHF
Fr0.0020246076
1 SWARM 兌換 HKD
HK$0.0176755068
1 SWARM 兌換 MAD
.د.م0.0228166452