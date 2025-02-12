SwapMode 圖標

SwapMode 價格 (SMD)

USD

SwapMode (SMD) 實時價格圖表

$0.01271278
$0.01271278$0.01271278
-2.00%(1D)

今天 SwapMode (SMD) 的價格

今天 SwapMode (SMD) 的實時價格爲 0.01271278 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SMD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SwapMode 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 942.90 USD
- SwapMode 當天價格變化爲 -2.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SwapMode (SMD) 價格表現 USD

今天內，SwapMode 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00026278645064329
在過去30天內，SwapMode 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032668030
在過去60天內，SwapMode 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049043299
在過去90天內，SwapMode 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.016651190717080117

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00026278645064329-2.02%
30天$ -0.0032668030-25.69%
60天$ -0.0049043299-38.57%
90天$ -0.016651190717080117-56.70%

SwapMode (SMD) 價格分析

SwapMode 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01272336
$ 0.01272336$ 0.01272336

$ 0.01323979
$ 0.01323979$ 0.01323979

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

-0.68%

-2.02%

-7.00%

SwapMode (SMD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 942.90
$ 942.90$ 942.90

0.00
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什麼是SwapMode (SMD)

SMD is the Liquidity incentive token on the premier DEX on Mode Network. Catering to everyone from beginners to advanced users, SwapMode stands as the all-encompassing hub for your liquidity needs, offering a multitude of features including V2, V3, ALM, Farming, Real Yield, xToken, Boosted Farming, NFT, Bridge, and more.

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SwapMode (SMD) 資源

官網

大家還在問：關於 SwapMode (SMD) 的其他問題

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SMD 兌換爲當地貨幣

1 SMD 兌換 AUD
A$0.0200861924
1 SMD 兌換 GBP
0.010170224
1 SMD 兌換 EUR
0.0122042688
1 SMD 兌換 USD
$0.01271278
1 SMD 兌換 MYR
RM0.0566989988
1 SMD 兌換 TRY
0.4581685912
1 SMD 兌換 JPY
¥1.9364106496
1 SMD 兌換 RUB
1.2187742186
1 SMD 兌換 INR
1.1030879206
1 SMD 兌換 IDR
Rp208.4061961632
1 SMD 兌換 PHP
0.7391210292
1 SMD 兌換 EGP
￡E.0.641359751
1 SMD 兌換 BRL
R$0.0732256128
1 SMD 兌換 CAD
C$0.0181792754
1 SMD 兌換 BDT
1.5440942588
1 SMD 兌換 NGN
19.116842925
1 SMD 兌換 UAH
0.5299957982
1 SMD 兌換 VES
Bs0.7627668
1 SMD 兌換 PKR
Rs3.5469927478
1 SMD 兌換 KZT
6.4335565746
1 SMD 兌換 THB
฿0.433505798
1 SMD 兌換 TWD
NT$0.4174876952
1 SMD 兌換 CHF
Fr0.0115686298
1 SMD 兌換 HKD
HK$0.0990325562
1 SMD 兌換 MAD
.د.م0.1276363112