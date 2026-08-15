Swan Chain 今日價格

Swan Chain (SWAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 SWAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SWAN。

Swan Chain 目前市值在 $ 102,487 排名第 #-，流通供應量為 394.39M SWAN。過去 24 小時內，SWAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.226052，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SWAN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +9.55%。過去一天，總交易量達到 $ 10.38。

Swan Chain（SWAN）市場資訊

市值 $ 102.49K$ 102.49K $ 102.49K 成交量（24H） $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 完全稀釋市值 $ 259.87K$ 259.87K $ 259.87K 流通量 394.39M 394.39M 394.39M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Swan Chain 的目前市值為 $ 102.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.38。SWAN 的流通量為 394.39M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 259.87K。