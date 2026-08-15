sUSDe ARM LP Token 今日價格

sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE) 今日實時價格為 $ 1.022，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 ARM-SUSDE-USDE 兌 USD 的匯率為 $ 1.022 每 ARM-SUSDE-USDE。

sUSDe ARM LP Token 目前市值在 $ 541,529 排名第 #-，流通供應量為 529.62K ARM-SUSDE-USDE。過去 24 小時內，ARM-SUSDE-USDE 的交易價格在 $ 1.019（低點）和 $ 1.026（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.028，而歷史最低價為 $ 0.981306。

短期表現方面，ARM-SUSDE-USDE 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

sUSDe ARM LP Token（ARM-SUSDE-USDE）市場資訊

市值 $ 541.53K$ 541.53K $ 541.53K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 541.53K$ 541.53K $ 541.53K 流通量 529.62K 529.62K 529.62K 總供應量 529,617.1033809258 529,617.1033809258 529,617.1033809258

sUSDe ARM LP Token 的目前市值為 $ 541.53K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ARM-SUSDE-USDE 的流通量為 529.62K，總供應量是 529617.1033809258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 541.53K。