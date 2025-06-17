sUSDai 價格 (SUSDAI)
今天 sUSDai (SUSDAI) 的實時價格爲 1.015 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SUSDAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sUSDai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 103.32 USD
- sUSDai 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，sUSDai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，sUSDai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，sUSDai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，sUSDai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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|漲跌幅 (USD)
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sUSDai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.
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|1 SUSDAI 兌換 VND
₫26,709.725
|1 SUSDAI 兌換 AUD
A$1.55295
|1 SUSDAI 兌換 GBP
￡0.7511
|1 SUSDAI 兌換 EUR
€0.8729
|1 SUSDAI 兌換 USD
$1.015
|1 SUSDAI 兌換 MYR
RM4.3036
|1 SUSDAI 兌換 TRY
₺40.0113
|1 SUSDAI 兌換 JPY
¥147.3577
|1 SUSDAI 兌換 RUB
₽79.93125
|1 SUSDAI 兌換 INR
₹87.6351
|1 SUSDAI 兌換 IDR
Rp16,639.3416
|1 SUSDAI 兌換 KRW
₩1,390.4079
|1 SUSDAI 兌換 PHP
₱57.74335
|1 SUSDAI 兌換 EGP
￡E.50.92255
|1 SUSDAI 兌換 BRL
R$5.5622
|1 SUSDAI 兌換 CAD
C$1.37025
|1 SUSDAI 兌換 BDT
৳124.0736
|1 SUSDAI 兌換 NGN
₦1,571.1997
|1 SUSDAI 兌換 UAH
₴42.15295
|1 SUSDAI 兌換 VES
Bs103.53
|1 SUSDAI 兌換 PKR
Rs287.448
|1 SUSDAI 兌換 KZT
₸520.23825
|1 SUSDAI 兌換 THB
฿33.07885
|1 SUSDAI 兌換 TWD
NT$30.044
|1 SUSDAI 兌換 AED
د.إ3.72505
|1 SUSDAI 兌換 CHF
Fr0.82215
|1 SUSDAI 兌換 HKD
HK$7.9576
|1 SUSDAI 兌換 MAD
.د.م9.2365
|1 SUSDAI 兌換 MXN
$19.2647