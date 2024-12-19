sUSD 圖標

sUSD 價格 (SUSD)

USD

sUSD (SUSD) 實時價格圖表

$0.996427
$0.996427$0.996427
+0.60%(1D)

今天 sUSD (SUSD) 的價格

今天 sUSD (SUSD) 的實時價格爲 0.996258 USD。目前其市值爲 $ 14.20M USD。SUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.92K USD
- sUSD 當天價格變化爲 +0.61%
- 其循環供應量爲 14.26M USD

在獲取 MEXC 上從 SUSD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SUSD 價格信息的首選平臺。

sUSD (SUSD) 價格表現 USD

今天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00600527
在過去30天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043583298
在過去60天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020235992
在過去90天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007766499210935

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00600527+0.61%
30天$ -0.0043583298-0.43%
60天$ -0.0020235992-0.20%
90天$ -0.0007766499210935-0.07%

sUSD (SUSD) 價格分析

sUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.976782
$ 0.976782$ 0.976782

$ 0.996427
$ 0.996427$ 0.996427

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

+0.34%

+0.61%

-0.24%

sUSD (SUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 14.20M
$ 14.20M$ 14.20M

$ 78.92K
$ 78.92K$ 78.92K

14.26M
14.26M 14.26M

什麼是sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

sUSD (SUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 sUSD (SUSD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SUSD 兌換爲當地貨幣

1 SUSD 兌換 AUD
A$1.58405022
1 SUSD 兌換 GBP
0.78704382
1 SUSD 兌換 EUR
0.95640768
1 SUSD 兌換 USD
$0.996258
1 SUSD 兌換 MYR
RM4.483161
1 SUSD 兌換 TRY
34.93876806
1 SUSD 兌換 JPY
¥156.39258084
1 SUSD 兌換 RUB
103.3119546
1 SUSD 兌換 INR
84.7815558
1 SUSD 兌換 IDR
Rp16,332.09574752
1 SUSD 兌換 PHP
58.83899748
1 SUSD 兌換 EGP
￡E.50.71949478
1 SUSD 兌換 BRL
R$6.15687444
1 SUSD 兌換 CAD
C$1.42464894
1 SUSD 兌換 BDT
119.06279358
1 SUSD 兌換 NGN
1,546.97945982
1 SUSD 兌換 UAH
41.82291084
1 SUSD 兌換 VES
Bs49.8129
1 SUSD 兌換 PKR
Rs277.26856398
1 SUSD 兌換 KZT
522.6867597
1 SUSD 兌換 THB
฿34.41075132
1 SUSD 兌換 TWD
NT$32.50789854
1 SUSD 兌換 CHF
Fr0.88666962
1 SUSD 兌換 HKD
HK$7.74092466
1 SUSD 兌換 MAD
.د.م9.99246774