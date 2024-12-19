sUSD 價格 (SUSD)
今天 sUSD (SUSD) 的實時價格爲 0.996258 USD。目前其市值爲 $ 14.20M USD。SUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.92K USD
- sUSD 當天價格變化爲 +0.61%
- 其循環供應量爲 14.26M USD
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今天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00600527。
在過去30天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0043583298。
在過去60天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020235992。
在過去90天內，sUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007766499210935。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00600527
|+0.61%
|30天
|$ -0.0043583298
|-0.43%
|60天
|$ -0.0020235992
|-0.20%
|90天
|$ -0.0007766499210935
|-0.07%
sUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.34%
+0.61%
-0.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.
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|1 SUSD 兌換 AUD
A$1.58405022
|1 SUSD 兌換 GBP
￡0.78704382
|1 SUSD 兌換 EUR
€0.95640768
|1 SUSD 兌換 USD
$0.996258
|1 SUSD 兌換 MYR
RM4.483161
|1 SUSD 兌換 TRY
₺34.93876806
|1 SUSD 兌換 JPY
¥156.39258084
|1 SUSD 兌換 RUB
₽103.3119546
|1 SUSD 兌換 INR
₹84.7815558
|1 SUSD 兌換 IDR
Rp16,332.09574752
|1 SUSD 兌換 PHP
₱58.83899748
|1 SUSD 兌換 EGP
￡E.50.71949478
|1 SUSD 兌換 BRL
R$6.15687444
|1 SUSD 兌換 CAD
C$1.42464894
|1 SUSD 兌換 BDT
৳119.06279358
|1 SUSD 兌換 NGN
₦1,546.97945982
|1 SUSD 兌換 UAH
₴41.82291084
|1 SUSD 兌換 VES
Bs49.8129
|1 SUSD 兌換 PKR
Rs277.26856398
|1 SUSD 兌換 KZT
₸522.6867597
|1 SUSD 兌換 THB
฿34.41075132
|1 SUSD 兌換 TWD
NT$32.50789854
|1 SUSD 兌換 CHF
Fr0.88666962
|1 SUSD 兌換 HKD
HK$7.74092466
|1 SUSD 兌換 MAD
.د.م9.99246774