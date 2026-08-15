Survivor 今日價格

Survivor (SURVIVOR) 今日實時價格為 $ 0.03770605，過去 24 小時內變化了 1.41%。目前 SURVIVOR 兌 USD 的匯率為 $ 0.03770605 每 SURVIVOR。

Survivor 目前市值在 $ 377,041 排名第 #-，流通供應量為 10.00M SURVIVOR。過去 24 小時內，SURVIVOR 的交易價格在 $ 0.0342396（低點）和 $ 0.03795336（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.393793，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SURVIVOR 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -3.54%。過去一天，總交易量達到 $ 17.62。

Survivor（SURVIVOR）市場資訊

市值 $ 377.04K$ 377.04K $ 377.04K 成交量（24H） $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 完全稀釋市值 $ 377.04K$ 377.04K $ 377.04K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 9,999,545.0 9,999,545.0 9,999,545.0

Survivor 的目前市值為 $ 377.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.62。SURVIVOR 的流通量為 10.00M，總供應量是 9999545.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 377.04K。