SURVIVE（SURVIVE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001237 $ 0.00001237 $ 0.00001237 24H最低價 $ 0.00001283 $ 0.00001283 $ 0.00001283 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001237$ 0.00001237 $ 0.00001237 24H最高價 $ 0.00001283$ 0.00001283 $ 0.00001283 歷史最高 $ 0.00065775$ 0.00065775 $ 0.00065775 最低價 $ 0.000011$ 0.000011 $ 0.000011 漲跌幅（1H） +1.78% 漲跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +8.47% 漲跌幅（7D） +8.47%

SURVIVE（SURVIVE）目前實時價格為 $0.00001267。過去 24 小時內，SURVIVE 的交易價格在 $ 0.00001237 至 $ 0.00001283 之間波動，市場活躍度顯著。SURVIVE 的歷史最高價為 $ 0.00065775，歷史最低價為 $ 0.000011。

從短期表現來看，SURVIVE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.78%，過去 24 小時內變動為 -0.06%，過去 7 天內累計變動為 +8.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SURVIVE（SURVIVE）市場資訊

市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 總供應量 999,398,444.655893 999,398,444.655893 999,398,444.655893

SURVIVE 的目前市值為 $ 12.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SURVIVE 的流通量為 999.40M，總供應量是 999398444.655893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.66K。