SurfCash 今日價格

SurfCash (SURF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 34.20%。目前 SURF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SURF。

SurfCash 目前市值在 $ 45,698 排名第 #-，流通供應量為 651.67M SURF。過去 24 小時內，SURF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00468639，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SURF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -26.56%。過去一天，總交易量達到 --。

SurfCash（SURF）市場資訊

市值 $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.70K$ 45.70K $ 45.70K 流通量 651.67M 651.67M 651.67M 總供應量 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

SurfCash 的目前市值為 $ 45.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SURF 的流通量為 651.67M，總供應量是 825833981.7074535，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.70K。