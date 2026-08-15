Surf Lending 今日價格

Surf Lending (SURF) 今日實時價格為 $ 0.160268，過去 24 小時內變化了 3.18%。目前 SURF 兌 USD 的匯率為 $ 0.160268 每 SURF。

Surf Lending 目前市值在 $ 3,205,354 排名第 #-，流通供應量為 20.00M SURF。過去 24 小時內，SURF 的交易價格在 $ 0.154811（低點）和 $ 0.165237（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.606445，而歷史最低價為 $ 0.03290082。

短期表現方面，SURF 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -9.68%。過去一天，總交易量達到 $ 6.97K。

Surf Lending（SURF）市場資訊

市值 $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M 成交量（24H） $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K 完全稀釋市值 $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 總供應量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Surf Lending 的目前市值為 $ 3.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.97K。SURF 的流通量為 20.00M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.01M。