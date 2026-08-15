Superclaw 今日價格

Superclaw (SUPER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 SUPER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SUPER。

Superclaw 目前市值在 $ 12,413.95 排名第 #-，流通供應量為 12.90M SUPER。過去 24 小時內，SUPER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01032144，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SUPER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.48%。過去一天，總交易量達到 $ 14.56。

Superclaw（SUPER）市場資訊

市值 $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K 成交量（24H） $ 14.56$ 14.56 $ 14.56 完全稀釋市值 $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 總供應量 14,899,810.908123 14,899,810.908123 14,899,810.908123

Superclaw 的目前市值為 $ 12.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.56。SUPER 的流通量為 12.90M，總供應量是 14899810.908123，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.34K。