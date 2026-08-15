Super Trump 今日價格

Super Trump (STRUMP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STRUMP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STRUMP。

Super Trump 目前市值在 $ 130,857 排名第 #-，流通供應量為 2.34B STRUMP。過去 24 小時內，STRUMP 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.029275，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STRUMP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Super Trump（STRUMP）市場資訊

市值 $ 130.86K$ 130.86K $ 130.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 145.42T$ 145.42T $ 145.42T 流通量 2.34B 2.34B 2.34B 總供應量 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

Super Trump 的目前市值為 $ 130.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STRUMP 的流通量為 2.34B，總供應量是 2339600235.633037，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.42T。