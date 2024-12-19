Super Champs 圖標

Super Champs 價格 (CHAMP)

USD

Super Champs (CHAMP) 實時價格圖表

$0.094586
$0.094586$0.094586
-12.60%(1D)

今天 Super Champs (CHAMP) 的價格

今天 Super Champs (CHAMP) 的實時價格爲 0.094584 USD。目前其市值爲 $ 83.75M USD。CHAMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Super Champs 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.11M USD
- Super Champs 當天價格變化爲 -12.69%
- 其循環供應量爲 885.40M USD

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Super Champs (CHAMP) 價格表現 USD

今天內，Super Champs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.013757389636541132
在過去30天內，Super Champs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Super Champs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Super Champs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.013757389636541132-12.69%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Super Champs (CHAMP) 價格分析

Super Champs 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.093667
$ 0.093667$ 0.093667

$ 0.111553
$ 0.111553$ 0.111553

$ 0.112798
$ 0.112798$ 0.112798

-0.01%

-12.69%

+2.97%

Super Champs (CHAMP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 83.75M
$ 83.75M$ 83.75M

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

885.40M
885.40M 885.40M

什麼是Super Champs (CHAMP)

Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.

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Super Champs (CHAMP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Super Champs (CHAMP) 的其他問題

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CHAMP 兌換爲當地貨幣

1 CHAMP 兌換 AUD
A$0.15038856
1 CHAMP 兌換 GBP
0.07472136
1 CHAMP 兌換 EUR
0.09080064
1 CHAMP 兌換 USD
$0.094584
1 CHAMP 兌換 MYR
RM0.425628
1 CHAMP 兌換 TRY
3.31706088
1 CHAMP 兌換 JPY
¥14.84779632
1 CHAMP 兌換 RUB
9.8083608
1 CHAMP 兌換 INR
8.0490984
1 CHAMP 兌換 IDR
Rp1,550.55712896
1 CHAMP 兌換 PHP
5.58613104
1 CHAMP 兌換 EGP
￡E.4.81527144
1 CHAMP 兌換 BRL
R$0.58452912
1 CHAMP 兌換 CAD
C$0.13525512
1 CHAMP 兌換 BDT
11.30373384
1 CHAMP 兌換 NGN
146.86908936
1 CHAMP 兌換 UAH
3.97063632
1 CHAMP 兌換 VES
Bs4.7292
1 CHAMP 兌換 PKR
Rs26.32367304
1 CHAMP 兌換 KZT
49.6234956
1 CHAMP 兌換 THB
฿3.26693136
1 CHAMP 兌換 TWD
NT$3.08627592
1 CHAMP 兌換 CHF
Fr0.08417976
1 CHAMP 兌換 HKD
HK$0.73491768
1 CHAMP 兌換 MAD
.د.م0.94867752