SunnySideUp 圖標

SunnySideUp 價格 (SSU)

USD

SunnySideUp (SSU) 實時價格圖表

$0.00209107
$0.00209107$0.00209107
-1.10%(1D)

今天 SunnySideUp (SSU) 的價格

今天 SunnySideUp (SSU) 的實時價格爲 0.00209107 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SSU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SunnySideUp 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.96 USD
- SunnySideUp 當天價格變化爲 -1.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SunnySideUp (SSU) 價格表現 USD

今天內，SunnySideUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SunnySideUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005668424
在過去60天內，SunnySideUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001210725
在過去90天內，SunnySideUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006418615182803753

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.19%
30天$ +0.0005668424+27.11%
60天$ +0.0001210725+5.79%
90天$ +0.0006418615182803753+44.29%

SunnySideUp (SSU) 價格分析

SunnySideUp 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00208302
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$ 0.00222963
$ 0.00222963$ 0.00222963

$ 3.1
$ 3.1$ 3.1

-0.54%

-1.19%

+10.36%

SunnySideUp (SSU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 77.96
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什麼是SunnySideUp (SSU)

Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users.

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SunnySideUp (SSU) 資源

官網

大家還在問：關於 SunnySideUp (SSU) 的其他問題

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SSU 兌換爲當地貨幣

1 SSU 兌換 AUD
A$0.0033038906
1 SSU 兌換 GBP
0.001672856
1 SSU 兌換 EUR
0.0019865165
1 SSU 兌換 USD
$0.00209107
1 SSU 兌換 MYR
RM0.0091379759
1 SSU 兌換 TRY
0.0745257348
1 SSU 兌換 JPY
¥0.3262696521
1 SSU 兌換 RUB
0.2043184497
1 SSU 兌換 INR
0.1802084126
1 SSU 兌換 IDR
Rp33.7269307621
1 SSU 兌換 PHP
0.1218048275
1 SSU 兌換 EGP
￡E.0.1050762675
1 SSU 兌換 BRL
R$0.0123582237
1 SSU 兌換 CAD
C$0.0029902301
1 SSU 兌換 BDT
0.2550896293
1 SSU 兌換 NGN
3.2571133641
1 SSU 兌換 UAH
0.0876576544
1 SSU 兌換 VES
Bs0.11709992
1 SSU 兌換 PKR
Rs0.5823002629
1 SSU 兌換 KZT
1.0834460991
1 SSU 兌換 THB
฿0.0701553985
1 SSU 兌換 TWD
NT$0.0684616318
1 SSU 兌換 CHF
Fr0.001881963
1 SSU 兌換 HKD
HK$0.0162685246
1 SSU 兌換 MAD
.د.م0.0208479679