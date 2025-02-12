SundaeSwap 圖標

SundaeSwap 價格 (SUNDAE)

USD

SundaeSwap (SUNDAE) 實時價格圖表

$0.00848387
$0.00848387$0.00848387
+18.50%(1D)

今天 SundaeSwap (SUNDAE) 的價格

今天 SundaeSwap (SUNDAE) 的實時價格爲 0.00845236 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SUNDAE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SundaeSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.84K USD
- SundaeSwap 當天價格變化爲 +18.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SundaeSwap (SUNDAE) 價格表現 USD

今天內，SundaeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00129396
在過去30天內，SundaeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027549825
在過去60天內，SundaeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041121399
在過去90天內，SundaeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001662594731975198

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00129396+18.08%
30天$ -0.0027549825-32.59%
60天$ -0.0041121399-48.65%
90天$ -0.001662594731975198-16.43%

SundaeSwap (SUNDAE) 價格分析

SundaeSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00711848
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$ 0.223951
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-2.12%

+18.08%

+0.04%

SundaeSwap (SUNDAE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 15.84K
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什麼是SundaeSwap (SUNDAE)

SundaeSwap is a decentralized exchange protocol for the Cardano Network, enabling native token and ADA exchanges for anyone. With its protocol, you will be able to swap, stake, lend, borrow, and more in a truly decentralized way!

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SundaeSwap (SUNDAE) 資源

官網

大家還在問：關於 SundaeSwap (SUNDAE) 的其他問題

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SUNDAE 兌換爲當地貨幣

1 SUNDAE 兌換 AUD
A$0.0133547288
1 SUNDAE 兌換 GBP
0.006761888
1 SUNDAE 兌換 EUR
0.0081142656
1 SUNDAE 兌換 USD
$0.00845236
1 SUNDAE 兌換 MYR
RM0.0376975256
1 SUNDAE 兌換 TRY
0.3046230544
1 SUNDAE 兌換 JPY
¥1.2874634752
1 SUNDAE 兌換 RUB
0.8102432296
1 SUNDAE 兌換 INR
0.7334958008
1 SUNDAE 兌換 IDR
Rp138.5632565184
1 SUNDAE 兌換 PHP
0.4914202104
1 SUNDAE 兌換 EGP
￡E.0.4263370384
1 SUNDAE 兌換 BRL
R$0.0486855936
1 SUNDAE 兌換 CAD
C$0.0120868748
1 SUNDAE 兌換 BDT
1.0266236456
1 SUNDAE 兌換 NGN
12.67220073
1 SUNDAE 兌換 UAH
0.3523788884
1 SUNDAE 兌換 VES
Bs0.5071416
1 SUNDAE 兌換 PKR
Rs2.3582929636
1 SUNDAE 兌換 KZT
4.2774858252
1 SUNDAE 兌換 THB
฿0.2881409524
1 SUNDAE 兌換 TWD
NT$0.2775755024
1 SUNDAE 兌換 CHF
Fr0.0076916476
1 SUNDAE 兌換 HKD
HK$0.0658438844
1 SUNDAE 兌換 MAD
.د.م0.0847771708