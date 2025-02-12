Sundae the Dog 價格 (SUNDAE)
今天 Sundae the Dog (SUNDAE) 的實時價格爲 0.0058465 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SUNDAE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sundae the Dog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 19.02 USD
- Sundae the Dog 當天價格變化爲 -1.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Sundae the Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Sundae the Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032538613。
在過去60天內，Sundae the Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039190849。
在過去90天內，Sundae the Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01675884106698857。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.15%
|30天
|$ -0.0032538613
|-55.65%
|60天
|$ -0.0039190849
|-67.03%
|90天
|$ -0.01675884106698857
|-74.13%
Sundae the Dog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-1.15%
-5.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SUNDAE is Ronald McDonald's faithful dog, now symbolized as a vibrant digital token in the ever-evolving world of blockchain technology. Join the pack with SUNDAE token! Total Supply: 10,000,000,000 SUNDAE
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|1 SUNDAE 兌換 AUD
A$0.00923747
|1 SUNDAE 兌換 GBP
￡0.0046772
|1 SUNDAE 兌換 EUR
€0.00561264
|1 SUNDAE 兌換 USD
$0.0058465
|1 SUNDAE 兌換 MYR
RM0.02607539
|1 SUNDAE 兌換 TRY
₺0.21070786
|1 SUNDAE 兌換 JPY
¥0.89053888
|1 SUNDAE 兌換 RUB
₽0.56044549
|1 SUNDAE 兌換 INR
₹0.50735927
|1 SUNDAE 兌換 IDR
Rp95.84424696
|1 SUNDAE 兌換 PHP
₱0.33991551
|1 SUNDAE 兌換 EGP
￡E.0.29489746
|1 SUNDAE 兌換 BRL
R$0.03367584
|1 SUNDAE 兌換 CAD
C$0.008360495
|1 SUNDAE 兌換 BDT
৳0.71011589
|1 SUNDAE 兌換 NGN
₦8.765365125
|1 SUNDAE 兌換 UAH
₴0.243740585
|1 SUNDAE 兌換 VES
Bs0.35079
|1 SUNDAE 兌換 PKR
Rs1.631231965
|1 SUNDAE 兌換 KZT
₸2.958738255
|1 SUNDAE 兌換 THB
฿0.199307185
|1 SUNDAE 兌換 TWD
NT$0.19199906
|1 SUNDAE 兌換 CHF
Fr0.005320315
|1 SUNDAE 兌換 HKD
HK$0.045544235
|1 SUNDAE 兌換 MAD
.د.م0.058640395