Suncat 今日價格

Suncat (SUNCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 41.06%。目前 SUNCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SUNCAT。

Suncat 目前市值在 $ 283,515 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SUNCAT。過去 24 小時內，SUNCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02415357，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SUNCAT 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +34.00%。過去一天，總交易量達到 $ 109.79。

Suncat（SUNCAT）市場資訊

市值 $ 283.52K$ 283.52K $ 283.52K 成交量（24H） $ 109.79$ 109.79 $ 109.79 完全稀釋市值 $ 283.52K$ 283.52K $ 283.52K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Suncat 的目前市值為 $ 283.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 109.79。SUNCAT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 283.52K。