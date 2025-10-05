Summer Point Token（SUMX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01091105 $ 0.01091105 $ 0.01091105 24H最低價 $ 0.01123978 $ 0.01123978 $ 0.01123978 24H最高價 24H最低價 $ 0.01091105$ 0.01091105 $ 0.01091105 24H最高價 $ 0.01123978$ 0.01123978 $ 0.01123978 歷史最高 $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 最低價 $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 漲跌幅（1H） -2.19% 漲跌幅（1D） -1.04% 漲跌幅（7D） -0.99% 漲跌幅（7D） -0.99%

Summer Point Token（SUMX）目前實時價格為 $0.0109753。過去 24 小時內，SUMX 的交易價格在 $ 0.01091105 至 $ 0.01123978 之間波動，市場活躍度顯著。SUMX 的歷史最高價為 $ 0.01769242，歷史最低價為 $ 0.01050959。

從短期表現來看，SUMX 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.19%，過去 24 小時內變動為 -1.04%，過去 7 天內累計變動為 -0.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Summer Point Token（SUMX）市場資訊

市值 $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 總供應量 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token 的目前市值為 $ 9.88M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUMX 的流通量為 900.00M，總供應量是 900000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.88M。