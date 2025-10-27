Sultanoshi（STOSHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03942989 $ 0.03942989 $ 0.03942989 24H最低價 $ 0.04335911 $ 0.04335911 $ 0.04335911 24H最高價 24H最低價 $ 0.03942989$ 0.03942989 $ 0.03942989 24H最高價 $ 0.04335911$ 0.04335911 $ 0.04335911 歷史最高 $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 最低價 $ 0.03507289$ 0.03507289 $ 0.03507289 漲跌幅（1H） +0.77% 漲跌幅（1D） +6.22% 漲跌幅（7D） +9.86% 漲跌幅（7D） +9.86%

Sultanoshi（STOSHI）目前實時價格為 $0.0418947。過去 24 小時內，STOSHI 的交易價格在 $ 0.03942989 至 $ 0.04335911 之間波動，市場活躍度顯著。STOSHI 的歷史最高價為 $ 0.246005，歷史最低價為 $ 0.03507289。

從短期表現來看，STOSHI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 +6.22%，過去 7 天內累計變動為 +9.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sultanoshi（STOSHI）市場資訊

市值 $ 312.09K$ 312.09K $ 312.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 312.09K$ 312.09K $ 312.09K 流通量 7.45M 7.45M 7.45M 總供應量 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Sultanoshi 的目前市值為 $ 312.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STOSHI 的流通量為 7.45M，總供應量是 7448762.695845，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 312.09K。