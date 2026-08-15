SUKU 今日價格

SUKU (SUKU) 今日實時價格為 $ 0.00401464，過去 24 小時內變化了 0.56%。目前 SUKU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00401464 每 SUKU。

SUKU 目前市值在 $ 2,666,093 排名第 #-，流通供應量為 664.09M SUKU。過去 24 小時內，SUKU 的交易價格在 $ 0.00395953（低點）和 $ 0.00405115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.51，而歷史最低價為 $ 0.00381897。

短期表現方面，SUKU 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 +1.09%。過去一天，總交易量達到 $ 15.10K。

SUKU（SUKU）市場資訊

市值 $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M 成交量（24H） $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K 完全稀釋市值 $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M 流通量 664.09M 664.09M 664.09M 總供應量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

SUKU 的目前市值為 $ 2.67M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.10K。SUKU 的流通量為 664.09M，總供應量是 1500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.02M。