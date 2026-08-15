SUITRUMP 今日價格

SUITRUMP (SUITRUMP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 SUITRUMP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SUITRUMP。

SUITRUMP 目前市值在 $ 93,198 排名第 #-，流通供應量為 9.38B SUITRUMP。過去 24 小時內，SUITRUMP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00143351，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SUITRUMP 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 +1.35%。過去一天，總交易量達到 --。

SUITRUMP（SUITRUMP）市場資訊

市值 $ 93.20K$ 93.20K $ 93.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 93.20K$ 93.20K $ 93.20K 流通量 9.38B 9.38B 9.38B 總供應量 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

SUITRUMP 的目前市值為 $ 93.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUITRUMP 的流通量為 9.38B，總供應量是 9378886815.41131，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.20K。