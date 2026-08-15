Suilend 今日價格

Suilend (SEND) 今日實時價格為 $ 0,04877088，過去 24 小時內變化了 3,43%。目前 SEND 兌 USD 的匯率為 $ 0,04877088 每 SEND。

Suilend 目前市值在 $ 3 607 244 排名第 #-，流通供應量為 73,96M SEND。過去 24 小時內，SEND 的交易價格在 $ 0,04823873（低點）和 $ 0,051348（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3,98，而歷史最低價為 $ 0,04665299。

短期表現方面，SEND 在過去一小時內波動了 +0,13%，過去7 天內波動了 -4,33%。過去一天，總交易量達到 $ 5,21K。

Suilend（SEND）市場資訊

市值 $ 3,61M$ 3,61M $ 3,61M 成交量（24H） $ 5,21K$ 5,21K $ 5,21K 完全稀釋市值 $ 4,88M$ 4,88M $ 4,88M 流通量 73,96M 73,96M 73,96M 總供應量 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Suilend 的目前市值為 $ 3,61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5,21K。SEND 的流通量為 73,96M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4,88M。