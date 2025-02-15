SUIA 圖標

SUIA 價格 (SUIA)

USD

SUIA (SUIA) 實時價格圖表

$0.04905193
$0.04905193$0.04905193
+3.40%(1D)

今天 SUIA (SUIA) 的價格

今天 SUIA (SUIA) 的實時價格爲 0.04907949 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SUIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SUIA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.34K USD
- SUIA 當天價格變化爲 +3.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SUIA (SUIA) 價格表現 USD

今天內，SUIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00168351
在過去30天內，SUIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0210252903
在過去60天內，SUIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0202030125
在過去90天內，SUIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04593885694230714

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00168351+3.55%
30天$ -0.0210252903-42.83%
60天$ -0.0202030125-41.16%
90天$ -0.04593885694230714-48.34%

SUIA (SUIA) 價格分析

SUIA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04693078
$ 0.04693078$ 0.04693078

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

$ 0.278167
$ 0.278167$ 0.278167

-1.16%

+3.55%

+24.25%

SUIA (SUIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.34K
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什麼是SUIA (SUIA)

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SUIA (SUIA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SUIA (SUIA) 的其他問題

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SUIA 兌換爲當地貨幣

1 SUIA 兌換 AUD
A$0.0770547993
1 SUIA 兌換 GBP
0.0387727971
1 SUIA 兌換 EUR
0.0466255155
1 SUIA 兌換 USD
$0.04907949
1 SUIA 兌換 MYR
RM0.2174221407
1 SUIA 兌換 TRY
1.7776591278
1 SUIA 兌換 JPY
¥7.4757879168
1 SUIA 兌換 RUB
4.4691783594
1 SUIA 兌換 INR
4.2537193983
1 SUIA 兌換 IDR
Rp791.6045665947
1 SUIA 兌換 PHP
2.8343405475
1 SUIA 兌換 EGP
￡E.2.4829313991
1 SUIA 兌換 BRL
R$0.279753093
1 SUIA 兌換 CAD
C$0.0692020809
1 SUIA 兌換 BDT
5.9474525982
1 SUIA 兌換 NGN
74.2499064465
1 SUIA 兌換 UAH
2.036798835
1 SUIA 兌換 VES
Bs2.99384889
1 SUIA 兌換 PKR
Rs13.7054475825
1 SUIA 兌換 KZT
24.3326295522
1 SUIA 兌換 THB
฿1.6544696079
1 SUIA 兌換 TWD
NT$1.6039177332
1 SUIA 兌換 CHF
Fr0.0436807461
1 SUIA 兌換 HKD
HK$0.3818384322
1 SUIA 兌換 MAD
.د.م0.4883409255