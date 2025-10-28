SUI Desci Agents（DESCI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00009298
24H最高價 $ 0.00010295
歷史最高 $ 0.02488851
最低價 $ 0.00005728
漲跌幅（1H） +1.09%
漲跌幅（1D） -5.86%
漲跌幅（7D） +2.16%

SUI Desci Agents（DESCI）目前實時價格為 $0.00009503。過去 24 小時內，DESCI 的交易價格在 $ 0.00009298 至 $ 0.00010295 之間波動，市場活躍度顯著。DESCI 的歷史最高價為 $ 0.02488851，歷史最低價為 $ 0.00005728。

從短期表現來看，DESCI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.09%，過去 24 小時內變動為 -5.86%，過去 7 天內累計變動為 +2.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SUI Desci Agents（DESCI）市場資訊

市值 $ 58.66K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 94.03K
流通量 623.85M
總供應量 1,000,000,000.0

SUI Desci Agents 的目前市值為 $ 58.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DESCI 的流通量為 623.85M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 94.03K。