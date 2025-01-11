SugarBlock 圖標

SugarBlock 價格 (SUGARB)

USD

SugarBlock (SUGARB) 實時價格圖表

$0.00266175
$0.00266175$0.00266175
-3.90%(1D)

今天 SugarBlock (SUGARB) 的價格

今天 SugarBlock (SUGARB) 的實時價格爲 0.00266227 USD。目前其市值爲 $ 408.66K USD。SUGARB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SugarBlock 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 807.69 USD
- SugarBlock 當天價格變化爲 -3.89%
- 其循環供應量爲 153.40M USD

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SugarBlock (SUGARB) 價格表現 USD

今天內，SugarBlock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000107813628639932
在過去30天內，SugarBlock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007864361
在過去60天內，SugarBlock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001081515
在過去90天內，SugarBlock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003941171895141316

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000107813628639932-3.89%
30天$ -0.0007864361-29.54%
60天$ -0.0001081515-4.06%
90天$ +0.0003941171895141316+17.38%

SugarBlock (SUGARB) 價格分析

SugarBlock 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00265257
$ 0.00265257$ 0.00265257

$ 0.00277428
$ 0.00277428$ 0.00277428

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

-0.11%

-3.89%

-33.47%

SugarBlock (SUGARB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 408.66K
$ 408.66K$ 408.66K

$ 807.69
$ 807.69$ 807.69

153.40M
153.40M 153.40M

什麼是SugarBlock (SUGARB)

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SugarBlock (SUGARB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SugarBlock (SUGARB) 的其他問題

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SUGARB 兌換爲當地貨幣

1 SUGARB 兌換 AUD
A$0.0043128774
1 SUGARB 兌換 GBP
0.0021564387
1 SUGARB 兌換 EUR
0.0025824019
1 SUGARB 兌換 USD
$0.00266227
1 SUGARB 兌換 MYR
RM0.0119535923
1 SUGARB 兌換 TRY
0.0942976034
1 SUGARB 兌換 JPY
¥0.4197601109
1 SUGARB 兌換 RUB
0.2705665001
1 SUGARB 兌換 INR
0.2294610513
1 SUGARB 兌換 IDR
Rp43.6437635088
1 SUGARB 兌換 PHP
0.15707393
1 SUGARB 兌換 EGP
￡E.0.1345245031
1 SUGARB 兌換 BRL
R$0.0162930924
1 SUGARB 兌換 CAD
C$0.0038336688
1 SUGARB 兌換 BDT
0.3247436946
1 SUGARB 兌換 NGN
4.1275301626
1 SUGARB 兌換 UAH
0.1125607756
1 SUGARB 兌換 VES
Bs0.14110031
1 SUGARB 兌換 PKR
Rs0.7413623269
1 SUGARB 兌換 KZT
1.404879879
1 SUGARB 兌換 THB
฿0.0923275236
1 SUGARB 兌換 TWD
NT$0.0881477597
1 SUGARB 兌換 CHF
Fr0.0024226657
1 SUGARB 兌換 HKD
HK$0.0207124606
1 SUGARB 兌換 MAD
.د.م0.0267291908