SUGAR BUSH 今日價格

SUGAR BUSH (SUGAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SUGAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SUGAR。

SUGAR BUSH 目前市值在 $ 11,914.1 排名第 #-，流通供應量為 954.92M SUGAR。過去 24 小時內，SUGAR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01586994，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SUGAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

SUGAR BUSH（SUGAR）市場資訊

市值 $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K 流通量 954.92M 954.92M 954.92M 總供應量 954,920,000.0 954,920,000.0 954,920,000.0

SUGAR BUSH 的目前市值為 $ 11.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUGAR 的流通量為 954.92M，總供應量是 954920000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.91K。