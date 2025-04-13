sudoswap 圖標

sudoswap 價格 (SUDO)

USD

sudoswap (SUDO) 實時價格圖表

$0.04143894
$0.04143894$0.04143894
-6.50%(1D)

今天 sudoswap (SUDO) 的價格

今天 sudoswap (SUDO) 的實時價格爲 0.0414532 USD。目前其市值爲 $ 1.05M USD。SUDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sudoswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- sudoswap 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 25.40M USD

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sudoswap (SUDO) 價格表現 USD

今天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00187968179959086
在過去30天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0180482714
在過去60天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0247649624
在過去90天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10809433422540382

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00187968179959086-4.33%
30天$ -0.0180482714-43.53%
60天$ -0.0247649624-59.74%
90天$ -0.10809433422540382-72.28%

sudoswap (SUDO) 價格分析

sudoswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04135407
$ 0.04135407$ 0.04135407

$ 0.04650204
$ 0.04650204$ 0.04650204

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

-1.84%

-4.33%

-32.66%

sudoswap (SUDO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

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25.40M
25.40M 25.40M

什麼是sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

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sudoswap (SUDO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 sudoswap (SUDO) 的其他問題

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SUDO 兌換爲當地貨幣

1 SUDO 兌換 VND
1,062.9015012
1 SUDO 兌換 AUD
A$0.065910588
1 SUDO 兌換 GBP
0.031504432
1 SUDO 兌換 EUR
0.036478816
1 SUDO 兌換 USD
$0.0414532
1 SUDO 兌換 MYR
RM0.183223144
1 SUDO 兌換 TRY
1.571905344
1 SUDO 兌換 JPY
¥5.948948732
1 SUDO 兌換 RUB
3.448077176
1 SUDO 兌換 INR
3.563317072
1 SUDO 兌換 IDR
Rp690.886390312
1 SUDO 兌換 KRW
58.88219794
1 SUDO 兌換 PHP
2.370293976
1 SUDO 兌換 EGP
￡E.2.125720096
1 SUDO 兌換 BRL
R$0.242915752
1 SUDO 兌換 CAD
C$0.057205416
1 SUDO 兌換 BDT
5.0262005
1 SUDO 兌換 NGN
65.903126424
1 SUDO 兌換 UAH
1.712431692
1 SUDO 兌換 VES
Bs2.9431772
1 SUDO 兌換 PKR
Rs11.598190828
1 SUDO 兌換 KZT
21.378244304
1 SUDO 兌換 THB
฿1.387438604
1 SUDO 兌換 TWD
NT$1.341840084
1 SUDO 兌換 AED
د.إ0.152133244
1 SUDO 兌換 CHF
Fr0.033577092
1 SUDO 兌換 HKD
HK$0.3212623
1 SUDO 兌換 MAD
.د.م0.384685696
1 SUDO 兌換 MXN
$0.84149996