sudoswap 價格 (SUDO)
今天 sudoswap (SUDO) 的實時價格爲 0.0414532 USD。目前其市值爲 $ 1.05M USD。SUDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sudoswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- sudoswap 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 25.40M USD
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今天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00187968179959086。
在過去30天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0180482714。
在過去60天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0247649624。
在過去90天內，sudoswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10809433422540382。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00187968179959086
|-4.33%
|30天
|$ -0.0180482714
|-43.53%
|60天
|$ -0.0247649624
|-59.74%
|90天
|$ -0.10809433422540382
|-72.28%
sudoswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.84%
-4.33%
-32.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.
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|1 SUDO 兌換 VND
₫1,062.9015012
|1 SUDO 兌換 AUD
A$0.065910588
|1 SUDO 兌換 GBP
￡0.031504432
|1 SUDO 兌換 EUR
€0.036478816
|1 SUDO 兌換 USD
$0.0414532
|1 SUDO 兌換 MYR
RM0.183223144
|1 SUDO 兌換 TRY
₺1.571905344
|1 SUDO 兌換 JPY
¥5.948948732
|1 SUDO 兌換 RUB
₽3.448077176
|1 SUDO 兌換 INR
₹3.563317072
|1 SUDO 兌換 IDR
Rp690.886390312
|1 SUDO 兌換 KRW
₩58.88219794
|1 SUDO 兌換 PHP
₱2.370293976
|1 SUDO 兌換 EGP
￡E.2.125720096
|1 SUDO 兌換 BRL
R$0.242915752
|1 SUDO 兌換 CAD
C$0.057205416
|1 SUDO 兌換 BDT
৳5.0262005
|1 SUDO 兌換 NGN
₦65.903126424
|1 SUDO 兌換 UAH
₴1.712431692
|1 SUDO 兌換 VES
Bs2.9431772
|1 SUDO 兌換 PKR
Rs11.598190828
|1 SUDO 兌換 KZT
₸21.378244304
|1 SUDO 兌換 THB
฿1.387438604
|1 SUDO 兌換 TWD
NT$1.341840084
|1 SUDO 兌換 AED
د.إ0.152133244
|1 SUDO 兌換 CHF
Fr0.033577092
|1 SUDO 兌換 HKD
HK$0.3212623
|1 SUDO 兌換 MAD
.د.م0.384685696
|1 SUDO 兌換 MXN
$0.84149996