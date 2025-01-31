Substratum 圖標

Substratum 價格 (SUB)

USD

Substratum (SUB) 實時價格圖表

$0.00034622
$0.00034622$0.00034622
0.00%(1D)

今天 Substratum (SUB) 的價格

今天 Substratum (SUB) 的實時價格爲 0.00034622 USD。目前其市值爲 $ 87.10K USD。SUB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Substratum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Substratum 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 251.58M USD

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Substratum (SUB) 價格表現 USD

今天內，Substratum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Substratum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000897666
在過去60天內，Substratum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001435005
在過去90天內，Substratum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000897666-25.92%
60天$ -0.0001435005-41.44%
90天$ 0--

Substratum (SUB) 價格分析

Substratum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.11
$ 3.11$ 3.11

--

--

-0.27%

Substratum (SUB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 87.10K
$ 87.10K$ 87.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

251.58M
251.58M 251.58M

什麼是Substratum (SUB)

The Substratum Network will bring the decentralized web worldwide without the need of special software for the average internet user

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Substratum (SUB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Substratum (SUB) 的其他問題

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SUB 兌換爲當地貨幣

1 SUB 兌換 AUD
A$0.000553952
1 SUB 兌換 GBP
0.000276976
1 SUB 兌換 EUR
0.0003323712
1 SUB 兌換 USD
$0.00034622
1 SUB 兌換 MYR
RM0.001523368
1 SUB 兌換 TRY
0.0124154492
1 SUB 兌換 JPY
¥0.053352502
1 SUB 兌換 RUB
0.034085359
1 SUB 兌換 INR
0.0299965008
1 SUB 兌換 IDR
Rp5.6757367968
1 SUB 兌換 PHP
0.0202261724
1 SUB 兌換 EGP
￡E.0.0173871684
1 SUB 兌換 BRL
R$0.0020323114
1 SUB 兌換 CAD
C$0.0004985568
1 SUB 兌換 BDT
0.0422319156
1 SUB 兌換 NGN
0.5351141698
1 SUB 兌換 UAH
0.0144685338
1 SUB 兌換 VES
Bs0.01973454
1 SUB 兌換 PKR
Rs0.0965988422
1 SUB 兌換 KZT
0.1796674068
1 SUB 兌換 THB
฿0.0116433786
1 SUB 兌換 TWD
NT$0.0113975624
1 SUB 兌換 CHF
Fr0.000311598
1 SUB 兌換 HKD
HK$0.0026970538
1 SUB 兌換 MAD
.د.م0.0034725866