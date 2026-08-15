stUSDT Staked USDT 今日價格

stUSDT Staked USDT (STUSDT) 今日實時價格為 $ 0,999048，過去 24 小時內變化了 0,61%。目前 STUSDT 兌 USD 的匯率為 $ 0,999048 每 STUSDT。

stUSDT Staked USDT 目前市值在 $ 62 816 787 排名第 #-，流通供應量為 62,89M STUSDT。過去 24 小時內，STUSDT 的交易價格在 $ 0,998884（低點）和 $ 1,006（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,01，而歷史最低價為 $ 0,159659。

短期表現方面，STUSDT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0,06%。過去一天，總交易量達到 $ 69,12。

stUSDT Staked USDT（STUSDT）市場資訊

市值 $ 62,82M$ 62,82M $ 62,82M 成交量（24H） $ 69,12$ 69,12 $ 69,12 完全稀釋市值 $ 62,82M$ 62,82M $ 62,82M 流通量 62,89M 62,89M 62,89M 總供應量 62 888 166,78965375 62 888 166,78965375 62 888 166,78965375

stUSDT Staked USDT 的目前市值為 $ 62,82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69,12。STUSDT 的流通量為 62,89M，總供應量是 62888166.78965375，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62,82M。