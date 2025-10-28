Study conviction（STUDY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00125324$ 0.00125324 $ 0.00125324 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.92% 漲跌幅（1D） +1.48% 漲跌幅（7D） +10.28% 漲跌幅（7D） +10.28%

Study conviction（STUDY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，STUDY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STUDY 的歷史最高價為 $ 0.00125324，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，STUDY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.92%，過去 24 小時內變動為 +1.48%，過去 7 天內累計變動為 +10.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Study conviction（STUDY）市場資訊

市值 $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Study conviction 的目前市值為 $ 22.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STUDY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.86K。