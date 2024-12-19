Stronghold Staked SOL 價格 (STRONGSOL)
今天 Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) 的實時價格爲 221.37 USD。目前其市值爲 $ 18.87M USD。STRONGSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stronghold Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 752.03K USD
- Stronghold Staked SOL 當天價格變化爲 -3.44%
- 其循環供應量爲 85.48K USD
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今天內，Stronghold Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.9044382578395。
在過去30天內，Stronghold Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -30.4763399550。
在過去60天內，Stronghold Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.1474998720。
在過去90天內，Stronghold Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +67.84018692344346。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -7.9044382578395
|-3.44%
|30天
|$ -30.4763399550
|-13.76%
|60天
|$ +75.1474998720
|+33.95%
|90天
|$ +67.84018692344346
|+44.19%
Stronghold Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-3.44%
-9.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 STRONGSOL 兌換 AUD
A$351.9783
|1 STRONGSOL 兌換 GBP
￡174.8823
|1 STRONGSOL 兌換 EUR
€212.5152
|1 STRONGSOL 兌換 USD
$221.37
|1 STRONGSOL 兌換 MYR
RM996.165
|1 STRONGSOL 兌換 TRY
₺7,763.4459
|1 STRONGSOL 兌換 JPY
¥34,750.6626
|1 STRONGSOL 兌換 RUB
₽22,956.069
|1 STRONGSOL 兌換 INR
₹18,838.587
|1 STRONGSOL 兌換 IDR
Rp3,629,015.8128
|1 STRONGSOL 兌換 PHP
₱13,074.1122
|1 STRONGSOL 兌換 EGP
￡E.11,269.9467
|1 STRONGSOL 兌換 BRL
R$1,361.4255
|1 STRONGSOL 兌換 CAD
C$316.5591
|1 STRONGSOL 兌換 BDT
৳26,455.9287
|1 STRONGSOL 兌換 NGN
₦343,741.1223
|1 STRONGSOL 兌換 UAH
₴9,293.1126
|1 STRONGSOL 兌換 VES
Bs11,068.5
|1 STRONGSOL 兌換 PKR
Rs61,609.4847
|1 STRONGSOL 兌換 KZT
₸116,141.7705
|1 STRONGSOL 兌換 THB
฿7,648.3335
|1 STRONGSOL 兌換 TWD
NT$7,223.3031
|1 STRONGSOL 兌換 CHF
Fr197.0193
|1 STRONGSOL 兌換 HKD
HK$1,720.0449
|1 STRONGSOL 兌換 MAD
.د.م2,220.3411