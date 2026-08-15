strkBTC 今日價格

strkBTC (STRKBTC) 今日實時價格為 $ 63.207，過去 24 小時內變化了 0,38%。目前 STRKBTC 兌 USD 的匯率為 $ 63.207 每 STRKBTC。

strkBTC 目前市值在 $ 6.106.997 排名第 #-，流通供應量為 96,62 STRKBTC。過去 24 小時內，STRKBTC 的交易價格在 $ 62.769（低點）和 $ 64.295（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 83.085，而歷史最低價為 $ 55.598。

短期表現方面，STRKBTC 在過去一小時內波動了 +%0,16，過去7 天內波動了 -%2,26。過去一天，總交易量達到 $ 462,97K。

strkBTC（STRKBTC）市場資訊

市值 $ 6,11M$ 6,11M $ 6,11M 成交量（24H） $ 462,97K$ 462,97K $ 462,97K 完全稀釋市值 $ 6,11M$ 6,11M $ 6,11M 流通量 96,62 96,62 96,62 總供應量 96,62 96,62 96,62

strkBTC 的目前市值為 $ 6,11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 462,97K。STRKBTC 的流通量為 96,62，總供應量是 96.62，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6,11M。