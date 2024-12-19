Strips Finance 圖標

Strips Finance 價格 (STRP)

USD

Strips Finance (STRP) 實時價格圖表

$0.491477
$0.491477$0.491477
-5.10%(1D)

今天 Strips Finance (STRP) 的價格

今天 Strips Finance (STRP) 的實時價格爲 0.491477 USD。目前其市值爲 $ 14.88M USD。STRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Strips Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.66K USD
- Strips Finance 當天價格變化爲 -5.13%
- 其循環供應量爲 30.28M USD

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Strips Finance (STRP) 價格表現 USD

今天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0266219325070831
在過去30天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3973783712
在過去60天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0953557777
在過去90天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.031104636360531

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0266219325070831-5.13%
30天$ +0.3973783712+80.85%
60天$ +0.0953557777+19.40%
90天$ +0.031104636360531+6.76%

Strips Finance (STRP) 價格分析

Strips Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.372707
$ 0.372707$ 0.372707

$ 0.546926
$ 0.546926$ 0.546926

$ 9.71
$ 9.71$ 9.71

+0.28%

-5.13%

-73.44%

Strips Finance (STRP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

$ 3.66K
$ 3.66K$ 3.66K

30.28M
30.28M 30.28M

什麼是Strips Finance (STRP)

Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.

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Strips Finance (STRP) 資源

官網

大家還在問：關於 Strips Finance (STRP) 的其他問題

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STRP 兌換爲當地貨幣

1 STRP 兌換 AUD
A$0.78144843
1 STRP 兌換 GBP
0.38826683
1 STRP 兌換 EUR
0.47181792
1 STRP 兌換 USD
$0.491477
1 STRP 兌換 MYR
RM2.2116465
1 STRP 兌換 TRY
17.23609839
1 STRP 兌換 JPY
¥77.15205946
1 STRP 兌換 RUB
50.9661649
1 STRP 兌換 INR
41.8246927
1 STRP 兌換 IDR
Rp8,056.99871088
1 STRP 兌換 PHP
29.02663162
1 STRP 兌換 EGP
￡E.25.02109407
1 STRP 兌換 BRL
R$3.02258355
1 STRP 兌換 CAD
C$0.70281211
1 STRP 兌換 BDT
58.73641627
1 STRP 兌換 NGN
763.16057083
1 STRP 兌換 UAH
20.63220446
1 STRP 兌換 VES
Bs24.57385
1 STRP 兌換 PKR
Rs136.78296387
1 STRP 兌換 KZT
257.85340805
1 STRP 兌換 THB
฿16.98053035
1 STRP 兌換 TWD
NT$16.03689451
1 STRP 兌換 CHF
Fr0.43741453
1 STRP 兌換 HKD
HK$3.81877629
1 STRP 兌換 MAD
.د.م4.92951431