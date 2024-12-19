Strips Finance 價格 (STRP)
今天 Strips Finance (STRP) 的實時價格爲 0.491477 USD。目前其市值爲 $ 14.88M USD。STRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Strips Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.66K USD
- Strips Finance 當天價格變化爲 -5.13%
- 其循環供應量爲 30.28M USD
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今天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0266219325070831。
在過去30天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3973783712。
在過去60天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0953557777。
在過去90天內，Strips Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.031104636360531。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0266219325070831
|-5.13%
|30天
|$ +0.3973783712
|+80.85%
|60天
|$ +0.0953557777
|+19.40%
|90天
|$ +0.031104636360531
|+6.76%
Strips Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.28%
-5.13%
-73.44%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.
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|1 STRP 兌換 AUD
A$0.78144843
|1 STRP 兌換 GBP
￡0.38826683
|1 STRP 兌換 EUR
€0.47181792
|1 STRP 兌換 USD
$0.491477
|1 STRP 兌換 MYR
RM2.2116465
|1 STRP 兌換 TRY
₺17.23609839
|1 STRP 兌換 JPY
¥77.15205946
|1 STRP 兌換 RUB
₽50.9661649
|1 STRP 兌換 INR
₹41.8246927
|1 STRP 兌換 IDR
Rp8,056.99871088
|1 STRP 兌換 PHP
₱29.02663162
|1 STRP 兌換 EGP
￡E.25.02109407
|1 STRP 兌換 BRL
R$3.02258355
|1 STRP 兌換 CAD
C$0.70281211
|1 STRP 兌換 BDT
৳58.73641627
|1 STRP 兌換 NGN
₦763.16057083
|1 STRP 兌換 UAH
₴20.63220446
|1 STRP 兌換 VES
Bs24.57385
|1 STRP 兌換 PKR
Rs136.78296387
|1 STRP 兌換 KZT
₸257.85340805
|1 STRP 兌換 THB
฿16.98053035
|1 STRP 兌換 TWD
NT$16.03689451
|1 STRP 兌換 CHF
Fr0.43741453
|1 STRP 兌換 HKD
HK$3.81877629
|1 STRP 兌換 MAD
.د.م4.92951431