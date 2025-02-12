Strip Finance 圖標

Strip Finance 價格 (STRIP)

USD

Strip Finance (STRIP) 實時價格圖表

$0.00569856
$0.00569856$0.00569856
+67.50%(1D)

今天 Strip Finance (STRIP) 的價格

今天 Strip Finance (STRIP) 的實時價格爲 0.00569858 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STRIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Strip Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.26K USD
- Strip Finance 當天價格變化爲 +67.59%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Strip Finance (STRIP) 價格表現 USD

今天內，Strip Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00229833
在過去30天內，Strip Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003184064
在過去60天內，Strip Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010627002
在過去90天內，Strip Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000493204199713964

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00229833+67.59%
30天$ -0.0003184064-5.58%
60天$ -0.0010627002-18.64%
90天$ +0.000493204199713964+9.47%

Strip Finance (STRIP) 價格分析

Strip Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00309431
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$ 0.00580423
$ 0.00580423$ 0.00580423

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

-0.03%

+67.59%

+38.75%

Strip Finance (STRIP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.26K
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什麼是Strip Finance (STRIP)

NFT & DeFi Liquidity Platform.

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Strip Finance (STRIP) 資源

官網

大家還在問：關於 Strip Finance (STRIP) 的其他問題

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STRIP 兌換爲當地貨幣

1 STRIP 兌換 AUD
A$0.0090037564
1 STRIP 兌換 GBP
0.004558864
1 STRIP 兌換 EUR
0.0054706368
1 STRIP 兌換 USD
$0.00569858
1 STRIP 兌換 MYR
RM0.0254156668
1 STRIP 兌換 TRY
0.2053768232
1 STRIP 兌換 JPY
¥0.8680077056
1 STRIP 兌換 RUB
0.5462658788
1 STRIP 兌換 INR
0.4945227724
1 STRIP 兌換 IDR
Rp93.4193293152
1 STRIP 兌換 PHP
0.3313154412
1 STRIP 兌換 EGP
￡E.0.2874363752
1 STRIP 兌換 BRL
R$0.0328238208
1 STRIP 兌換 CAD
C$0.0081489694
1 STRIP 兌換 BDT
0.6921495268
1 STRIP 兌換 NGN
8.543596065
1 STRIP 兌換 UAH
0.2375738002
1 STRIP 兌換 VES
Bs0.3419148
1 STRIP 兌換 PKR
Rs1.5899608058
1 STRIP 兌換 KZT
2.8838803806
1 STRIP 兌換 THB
฿0.1942645922
1 STRIP 兌換 TWD
NT$0.1871413672
1 STRIP 兌換 CHF
Fr0.0051857078
1 STRIP 兌換 HKD
HK$0.0443919382
1 STRIP 兌換 MAD
.د.م0.0571567574