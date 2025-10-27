Striker League（MBS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0012283 24H最高價 $ 0.00129463 歷史最高 $ 2.58 最低價 $ 0.00118621 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） +0.15% 漲跌幅（7D） -6.60%

Striker League（MBS）目前實時價格為 $0.00125595。過去 24 小時內，MBS 的交易價格在 $ 0.0012283 至 $ 0.00129463 之間波動，市場活躍度顯著。MBS 的歷史最高價為 $ 2.58，歷史最低價為 $ 0.00118621。

從短期表現來看，MBS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.15%，過去 7 天內累計變動為 -6.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Striker League（MBS）市場資訊

市值 $ 785.50K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.26M 流通量 625.44M 總供應量 1,000,000,000.0

Striker League 的目前市值為 $ 785.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MBS 的流通量為 625.44M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.26M。