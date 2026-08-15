StrikeBit AI 今日價格

StrikeBit AI (STRIKE) 今日實時價格為 $ 0.00419352，過去 24 小時內變化了 7.76%。目前 STRIKE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00419352 每 STRIKE。

StrikeBit AI 目前市值在 $ 878,486 排名第 #-，流通供應量為 209.90M STRIKE。過去 24 小時內，STRIKE 的交易價格在 $ 0.00381903（低點）和 $ 0.00455891（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.1439，而歷史最低價為 $ 0.00381903。

短期表現方面，STRIKE 在過去一小時內波動了 +0.80%，過去7 天內波動了 -47.58%。過去一天，總交易量達到 $ 156.48K。

StrikeBit AI（STRIKE）市場資訊

市值 $ 878.49K$ 878.49K $ 878.49K 成交量（24H） $ 156.48K$ 156.48K $ 156.48K 完全稀釋市值 $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M 流通量 209.90M 209.90M 209.90M 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

StrikeBit AI 的目前市值為 $ 878.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 156.48K。STRIKE 的流通量為 209.90M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.37M。