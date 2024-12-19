Stride Staked TIA 圖標

Stride Staked TIA 價格 (STTIA)

USD

Stride Staked TIA (STTIA) 實時價格圖表

$5.89
$5.89$5.89
-11.40%(1D)

今天 Stride Staked TIA (STTIA) 的價格

今天 Stride Staked TIA (STTIA) 的實時價格爲 5.89 USD。目前其市值爲 $ 7.52M USD。STTIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stride Staked TIA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 160.13K USD
- Stride Staked TIA 當天價格變化爲 -11.45%
- 其循環供應量爲 1.28M USD

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Stride Staked TIA (STTIA) 價格表現 USD

今天內，Stride Staked TIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.762514551143916
在過去30天內，Stride Staked TIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1440959050
在過去60天內，Stride Staked TIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1531641490
在過去90天內，Stride Staked TIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.300798949913738

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.762514551143916-11.45%
30天$ +0.1440959050+2.45%
60天$ -0.1531641490-2.60%
90天$ -0.300798949913738-4.85%

Stride Staked TIA (STTIA) 價格分析

Stride Staked TIA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.76
$ 5.76$ 5.76

$ 6.81
$ 6.81$ 6.81

$ 20.73
$ 20.73$ 20.73

-0.25%

-11.45%

-27.56%

Stride Staked TIA (STTIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

$ 160.13K
$ 160.13K$ 160.13K

1.28M
1.28M 1.28M

什麼是Stride Staked TIA (STTIA)

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

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Stride Staked TIA (STTIA) 資源

官網

大家還在問：關於 Stride Staked TIA (STTIA) 的其他問題

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STTIA 兌換爲當地貨幣

1 STTIA 兌換 AUD
A$9.3651
1 STTIA 兌換 GBP
4.6531
1 STTIA 兌換 EUR
5.6544
1 STTIA 兌換 USD
$5.89
1 STTIA 兌換 MYR
RM26.505
1 STTIA 兌換 TRY
206.5623
1 STTIA 兌換 JPY
¥924.6122
1 STTIA 兌換 RUB
610.793
1 STTIA 兌換 INR
501.239
1 STTIA 兌換 IDR
Rp96,557.3616
1 STTIA 兌換 PHP
347.8634
1 STTIA 兌換 EGP
￡E.299.8599
1 STTIA 兌換 BRL
R$36.2235
1 STTIA 兌換 CAD
C$8.4227
1 STTIA 兌換 BDT
703.9139
1 STTIA 兌換 NGN
9,145.9331
1 STTIA 兌換 UAH
247.2622
1 STTIA 兌換 VES
Bs294.5
1 STTIA 兌換 PKR
Rs1,639.2459
1 STTIA 兌換 KZT
3,090.1885
1 STTIA 兌換 THB
฿203.4995
1 STTIA 兌換 TWD
NT$192.1907
1 STTIA 兌換 CHF
Fr5.2421
1 STTIA 兌換 HKD
HK$45.7653
1 STTIA 兌換 MAD
.د.م59.0767