今天 Stride Staked Injective (STINJ) 的價格

今天 Stride Staked Injective (STINJ) 的實時價格爲 32.53 USD。目前其市值爲 $ 593.29K USD。STINJ 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Stride Staked Injective 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 348.63K USD

- Stride Staked Injective 當天價格變化爲 -9.29%

- 其循環供應量爲 18.26K USD

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