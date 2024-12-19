Stride Staked DYDX 價格 (STDYDX)
今天 Stride Staked DYDX (STDYDX) 的實時價格爲 1.89 USD。目前其市值爲 $ 41.09M USD。STDYDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stride Staked DYDX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.58K USD
- Stride Staked DYDX 當天價格變化爲 -9.85%
- 其循環供應量爲 21.74M USD
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今天內，Stride Staked DYDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.206658210611215。
在過去30天內，Stride Staked DYDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7067133360。
在過去60天內，Stride Staked DYDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8149345470。
在過去90天內，Stride Staked DYDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.826860192718306。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.206658210611215
|-9.85%
|30天
|$ +0.7067133360
|+37.39%
|60天
|$ +0.8149345470
|+43.12%
|90天
|$ +0.826860192718306
|+77.78%
Stride Staked DYDX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
-9.85%
-24.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 STDYDX 兌換 AUD
A$3.0051
|1 STDYDX 兌換 GBP
￡1.4931
|1 STDYDX 兌換 EUR
€1.8144
|1 STDYDX 兌換 USD
$1.89
|1 STDYDX 兌換 MYR
RM8.505
|1 STDYDX 兌換 TRY
₺66.2823
|1 STDYDX 兌換 JPY
¥296.6922
|1 STDYDX 兌換 RUB
₽195.993
|1 STDYDX 兌換 INR
₹160.839
|1 STDYDX 兌換 IDR
Rp30,983.6016
|1 STDYDX 兌換 PHP
₱111.6234
|1 STDYDX 兌換 EGP
￡E.96.2199
|1 STDYDX 兌換 BRL
R$11.6235
|1 STDYDX 兌換 CAD
C$2.7027
|1 STDYDX 兌換 BDT
৳225.8739
|1 STDYDX 兌換 NGN
₦2,934.7731
|1 STDYDX 兌換 UAH
₴79.3422
|1 STDYDX 兌換 VES
Bs94.5
|1 STDYDX 兌換 PKR
Rs526.0059
|1 STDYDX 兌換 KZT
₸991.5885
|1 STDYDX 兌換 THB
฿65.2995
|1 STDYDX 兌換 TWD
NT$61.6707
|1 STDYDX 兌換 CHF
Fr1.6821
|1 STDYDX 兌換 HKD
HK$14.6853
|1 STDYDX 兌換 MAD
.د.م18.9567