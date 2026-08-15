StreamerCoin 今日價格

StreamerCoin (STREAMER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 STREAMER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STREAMER。

StreamerCoin 目前市值在 $ 21,491 排名第 #-，流通供應量為 999.70M STREAMER。過去 24 小時內，STREAMER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03801292，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STREAMER 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +0.78%。過去一天，總交易量達到 --。

StreamerCoin（STREAMER）市場資訊

市值 $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K 流通量 999.70M 999.70M 999.70M 總供應量 999,699,713.566607 999,699,713.566607 999,699,713.566607

StreamerCoin 的目前市值為 $ 21.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STREAMER 的流通量為 999.70M，總供應量是 999699713.566607，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.49K。