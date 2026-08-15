Stray Dog 今日價格

Stray Dog (STRAYDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 STRAYDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STRAYDOG。

Stray Dog 目前市值在 $ 50,629 排名第 #-，流通供應量為 690.00M STRAYDOG。過去 24 小時內，STRAYDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00812607，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STRAYDOG 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 -2.09%。過去一天，總交易量達到 --。

Stray Dog（STRAYDOG）市場資訊

市值 $ 50.63K$ 50.63K $ 50.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.63K$ 50.63K $ 50.63K 流通量 690.00M 690.00M 690.00M 總供應量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Stray Dog 的目前市值為 $ 50.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STRAYDOG 的流通量為 690.00M，總供應量是 690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.63K。