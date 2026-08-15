Strawberita 今日價格

Strawberita (STRAWBERITA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.72%。目前 STRAWBERITA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STRAWBERITA。

Strawberita 目前市值在 $ 12,646.19 排名第 #-，流通供應量為 999.25M STRAWBERITA。過去 24 小時內，STRAWBERITA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STRAWBERITA 在過去一小時內波動了 -1.32%，過去7 天內波動了 -3.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Strawberita（STRAWBERITA）市場資訊

市值 $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.65K$ 12.65K $ 12.65K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 總供應量 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

Strawberita 的目前市值為 $ 12.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STRAWBERITA 的流通量為 999.25M，總供應量是 999248638.322131，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.65K。