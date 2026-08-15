Strategic Oil Supply 今日價格

Strategic Oil Supply (SOS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.07%。目前 SOS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOS。

Strategic Oil Supply 目前市值在 $ 90,162 排名第 #-，流通供應量為 999.99M SOS。過去 24 小時內，SOS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00976314，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOS 在過去一小時內波動了 -1.06%，過去7 天內波動了 -16.09%。過去一天，總交易量達到 --。

Strategic Oil Supply（SOS）市場資訊

市值 $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

Strategic Oil Supply 的目前市值為 $ 90.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOS 的流通量為 999.99M，總供應量是 999988091.981633，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.16K。