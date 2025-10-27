Strategic ETH Reserve（SΞR）價格資訊 (USD)

Strategic ETH Reserve（SΞR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SΞR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SΞR 的歷史最高價為 $ 0.283912，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SΞR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 +2.16%，過去 7 天內累計變動為 +23.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Strategic ETH Reserve（SΞR）市場資訊

Strategic ETH Reserve 的目前市值為 $ 56.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SΞR 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.98K。