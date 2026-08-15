Strategic Bitcoin Reserve 今日價格

Strategic Bitcoin Reserve (SBR) 今日實時價格為 $ 0.01706509，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 SBR 兌 USD 的匯率為 $ 0.01706509 每 SBR。

Strategic Bitcoin Reserve 目前市值在 $ 359,082 排名第 #-，流通供應量為 21.04M SBR。過去 24 小時內，SBR 的交易價格在 $ 0.01697133（低點）和 $ 0.01706537（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.31，而歷史最低價為 $ 0.01428915。

短期表現方面，SBR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.21%。過去一天，總交易量達到 $ 392.62K。

Strategic Bitcoin Reserve（SBR）市場資訊

市值 $ 359.08K$ 359.08K $ 359.08K 成交量（24H） $ 392.62K$ 392.62K $ 392.62K 完全稀釋市值 $ 359.08K$ 359.08K $ 359.08K 流通量 21.04M 21.04M 21.04M 總供應量 21,042,069.0 21,042,069.0 21,042,069.0

Strategic Bitcoin Reserve 的目前市值為 $ 359.08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 392.62K。SBR 的流通量為 21.04M，總供應量是 21042069.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 359.08K。