Strata Senior USDe 今日價格

Strata Senior USDe (SRUSDE) 今日實時價格為 $ 1.029，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 SRUSDE 兌 USD 的匯率為 $ 1.029 每 SRUSDE。

Strata Senior USDe 目前市值在 $ 56,122,946 排名第 #-，流通供應量為 54.53M SRUSDE。過去 24 小時內，SRUSDE 的交易價格在 $ 1.028（低點）和 $ 1.029（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.034，而歷史最低價為 $ 0.51195。

短期表現方面，SRUSDE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.12%。過去一天，總交易量達到 $ 178.90。

Strata Senior USDe（SRUSDE）市場資訊

市值 $ 56.12M$ 56.12M $ 56.12M 成交量（24H） $ 178.90$ 178.90 $ 178.90 完全稀釋市值 $ 56.12M$ 56.12M $ 56.12M 流通量 54.53M 54.53M 54.53M 總供應量 54,532,719.36624189 54,532,719.36624189 54,532,719.36624189

Strata Senior USDe 的目前市值為 $ 56.12M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 178.90。SRUSDE 的流通量為 54.53M，總供應量是 54532719.36624189，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.12M。