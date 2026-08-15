Strata Senior USDat 今日價格

Strata Senior USDat (SRUSDAT) 今日實時價格為 $ 1.022，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 SRUSDAT 兌 USD 的匯率為 $ 1.022 每 SRUSDAT。

Strata Senior USDat 目前市值在 $ 4,265,534 排名第 #-，流通供應量為 4.17M SRUSDAT。過去 24 小時內，SRUSDAT 的交易價格在 $ 1.022（低點）和 $ 1.022（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.022，而歷史最低價為 $ 1.017。

短期表現方面，SRUSDAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.15%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Strata Senior USDat（SRUSDAT）市場資訊

市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 流通量 4.17M 4.17M 4.17M 總供應量 4,173,238.397737816 4,173,238.397737816 4,173,238.397737816

Strata Senior USDat 的目前市值為 $ 4.27M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。SRUSDAT 的流通量為 4.17M，總供應量是 4173238.397737816，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.27M。