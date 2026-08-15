Strata Junior NUSD 今日價格

Strata Junior NUSD (JRNUSD) 今日實時價格為 $ 1.12，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 JRNUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.12 每 JRNUSD。

Strata Junior NUSD 目前市值在 $ 307,747 排名第 #-，流通供應量為 275.45K JRNUSD。過去 24 小時內，JRNUSD 的交易價格在 $ 1.12（低點）和 $ 1.12（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.12，而歷史最低價為 $ 1.11。

短期表現方面，JRNUSD 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.19%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Strata Junior NUSD（JRNUSD）市場資訊

市值 $ 307.75K$ 307.75K $ 307.75K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 307.75K$ 307.75K $ 307.75K 流通量 275.45K 275.45K 275.45K 總供應量 275,451.687324428 275,451.687324428 275,451.687324428

Strata Junior NUSD 的目前市值為 $ 307.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。JRNUSD 的流通量為 275.45K，總供應量是 275451.687324428，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 307.75K。